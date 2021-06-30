Путин ответит на вопросы россиян

Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в формате прямой линии, сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, а также телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Мир», ОТР, радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Перед программой стало известно, что россиян, которые обращаются на прямую линию президента с вопросами, в основном волнует тема экономики и выход из кризиса. Вопросов по международным делам поступает гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Первая прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. С тех пор мероприятие стало традиционным, оно не состоялось только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году прямую линию отменили из-за пандемии, но часть вопросов граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции.