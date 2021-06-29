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Кремль испугался подделки QR-кодов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Gustav Holmstrоm

Ситуация с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов вызывает беспокойство, необходимо принять меры по борьбе с «этими жуликами», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

QR-код с 28 июня требуется для посещения заведений общепита и массовых мероприятий в Москве, на фоне этого в Сети массово начали появляться схемы получения фальшивых сертификатов и QR-кодов.

«Подделка документов — это правонарушение. И конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами»,— сказал Песков.

Чиновники расценивают подделку QR-кодов как уголовное преступление, однако юристы отмечают, что наказание может грозить только за подделку официальных документов, а QR-коды к ним не относятся.

При этом председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что за изготовление и использование поддельных QR-кодов можно получить до двух лет лишения свободы.

Такое наказание возможно, если обвинить человека в грубом нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Кроме этого, за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса грозит до одного года лишения свободы.

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