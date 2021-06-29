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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Археологи продолжат изучение тайн исторического центра Тары

Источник:
Sibnet.ru
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Археологические раскопки в Сибири
Погреб на территории воеводской усадьбы XVII века в Таре
Фото: © ИАЭТ СО РАН

Сотрудники Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения продолжат работу по археологическому изучению исторического центра Тары, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы Институт археологии и этнографии СО РАН.

На территории Омской области наибольший интерес для археологов представляет исторический центр города Тары. Этот один из старейших городов Западной Сибири. За годы своего существования Тара пережила разрушительные пожары и мощные наводнения, бунты, войну.

Исторический центр Тары — памятник, представляющий интерес для археологов всего мира. Город больше двух веков выполнял функции военной крепости. С 2007 года здесь ежегодно ведутся раскопки.

В летний полевой сезон 2021 года сотрудники Омской лаборатории продолжат археологическое изучение древнего памятника. В 2020 году ученые сделали открытие — нашли фундаменты двух древних церквей — Тихвинской и Параскевы Пятницы.

Ранее исследователи обнаружили один из основных комплексов Тарского кремля — воеводской усадьбы. Ученым удалось найти: крыльцо, теплые сени и часть основного сруба, а также мостовую.

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