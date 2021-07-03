Лучшие документалки: фильмы о великих футболистах

Малоизвестный период карьеры Златана Ибрагимовича, первые шаги к успеху Криштиану Роналду, восхождение легенды французского футбола Зинедина Зидана, подлинные истории знаменитых команд и тренеров — документальное кино без прикрас рассказывает о великих спортсменах.

«Месси»

Испания, 2014 год, режиссер Алекс де ла Иглесиа

Документальный фильм посвящен жизни и карьере знаменитого форварда «Барселоны». Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Он признан одним из лучших футболистов всех времен.

Месси в 13 лет переехал с родителями в Испанию, чтобы присоединиться к молодежной команде «Барселоны», а в 17 лет дебютировал за основной состав этого клуба. В течение своих первых лет в «Барселоне» ему удалось стать неотъемлемым игроком стартового состава, а в сезоне 2008/09 Месси вместе с клубом выиграл свой первый «требл» и «Золотой мяч».

«Роналду»

Великобритания, 2015 год, режиссер Энтони Вонке

Документальный фильм рассказывает о жизни Криштиану Роналду, начиная с его детства и заканчивая 2015 годом. Это происходит посредством серии интервью с самим Роналду, а также с его друзьями и членами семьи. Часть фильма составляют кадры повседневной жизни футболиста.

В фильме участвуют его старший сын Криштиану-младший, мать Мария Долореш душ Сантуш Авейру, брат Угу и сестры Эльма и Катя.

«Златан. Начало»

Швеция/Нидерланды/Италия, 2016 год, режиссер Фредрик Герттен, Магнус Герттен

Фильм о знаменитом шведском футболисте и хулигане. 1999 год. На стене висит газета с заголовком «Бекхэм — лучший в мире». Перед камерой — мало кому известный 17-летний пацан, который заявляет: «Английский футбол — дерьмо». Это нападающий шведского клуба «Мальме» Златан Ибрагимович.

Фильм показывает, откуда взялся самый харизматичный игрок современного футбола и подробнейшим образом освещает относительно малоизвестный период его карьеры. Самое ценное здесь — архивные съемки из Швеции: клубный оператор «Мальме», снимающий с расстояния вытянутой руки, ходит за Златаном и в раздевалку, и в автобус, и к нему домой, где он режется в приставку, а также показывает, как дети выпрашивают у него бутсы, а девушки — номер телефона.

«Зидан: Портрет 21-го века»

Франция/Исландия, 2006 год, режиссер Дуглас Гордон, Филипп Паррено

Фильм был снят во время матча мадридского «Реала» против испанского «Вильярреала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 23 апреля 2005 года.

Документальная лента длится 92 минуты — время, равное реальной длительности игры, но, в отличие от традиционных телерепортажей, внимание сосредоточено не на мяче. Вместо этого 17 синхронно работающих камер, расставленных вокруг стадиона, были нацелены только на один объект — на Зидана.

Фото: © кадр из фильма

Французский футболист Зинедин Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз лучшим футболистом Европы (1998). В 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет.

«Класс 92»

Великобритания, 2013 год, режиссер: Бенжамин Тернер, Гейб Тернер

Эта история расскажет о пути к мировой славе шести молодых футболистов из «Манчестер Юнайтед»: Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Ники Батта, Фила и Гари Невилл.

Фото: © кадр из фильма

Фильм охватывает семилетний период их карьеры, начиная с 1992 года, когда команда впервые за 30 лет выиграла Молодежный Кубок Англии и заканчивая 1999-м, когда Лига чемпионов УЕФА стала настоящим триумфом для «Манчестер Юнайтед».

«Всё или ничего: «Манчестер Сити»

США, 2018 год, режиссер: Мануэль Уэрга

Сериал Amazon Prime рассказывает о буднях «Манчестер Сити» во время чемпионского сезона-2017/2018. В многосерийном фильме есть кадры из раздевалки во время и после матчей, тренировки, эксклюзивные интервью с игроками — полное погружение в жизнь команды.

В сезоне 2017/2018 чемпионом Англии по футболу стал «Манчестер Сити», гарантировавший победу в турнире 15 апреля 2018 года после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвич Альбион».

«Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни»

В 2008 году сборная России по футболу под руководством голландца Гуса Хиддинка сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В четвертьфинале Россия обыграла главных фаворитов турнира – Нидерланды, подарив бессонную ночь счастья всей стране.

В документальном фильме Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев и многие другие вспоминают о чемпионате Европы 2008 года.