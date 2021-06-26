Состояния певицы МакSим резко ухудшилось

Процент поражения легких у Марины Абросимовой, известной как певица МакSим, вырос до 75%, сообщил журналистам ее представитель.

Артистку перевели в группу «КТ-4», врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения этого органа, передает RT. При этом официально медика пока не могут подтвердить коронавирус у певицы, анализы по-прежнему отрицательные.

Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло 40%. Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Врачи планируют вывести ее из медикаментозного сна только после того, как все показатели Абросимовой нормализуются.