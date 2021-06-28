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Маневры НАТО стартовали на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Учения Sea Breeze — 2021 начались на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях на Украине, сообщается на странице украинских ВМС в Facebook.

Командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что они направлены на повышение безопасности в черноморском регионе, а также на то, чтобы Черное море стало «стабильным, мирным и использовалось странами всех континентов».

Участие в маневрах примут сразу 32 страны, в них планируется задействовать около 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов. Sea Breeze — 2021 станут самыми масштабными по количеству участвующих стран за всю историю проведения этих маневров.

Активная фаза маневров пройдет в два этапа. На первом будут отрабатываться развертывание пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов боевых кораблей и перебазирование авиации на аэродромы рассредоточения.

На втором этапе участникам маневров предстоит огневое поражение надводных и подводных кораблей противника, а также организация противовоздушной и противолодочной обороны. Кроме этого, запланирована высадка морского десанта.

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