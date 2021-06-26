Новый штамм коронавируса «лямбда» вырвался на свободу

Новый штамм коронавируса «лямбда», возникший в Южной Америке, вырвался за пределы континента, достиг Европы и впервые был зафиксирован в Великобритании

Штамм SARS-CoV-2 «лямбда» находится под особым наблюдением из-за нескольких заметных мутаций штамма, включая L452Q и F490S, пишет The Sun. Всемирная организация здравоохранения полагает, что такие мутации делают вирус более заразным и устойчивым.

Сейчас министерство здравоохранения Великобритании проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять, как повлияли новые мутации на поведение вируса. Всего британские медики выявили шесть заболевших этим штаммом, они приехали из-за границы.

Впервые штамм «лямбда» был зафиксирован в Перу, затем инфекция распространилась на Чили, Аргентину и Эквадор. Так, в Перу на сегодня на новый штамм коронавируса приходится более 81% заболеваний.