Продавцы и кассиры побоялись остаться без работы из-за роботов

Каждый пятый россиянин выразил опасение, что его рабочее место может занять робот. Больше всего этого боятся продавцы и кассиры, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие почти 2 тысячи человек из разных регионов РФ. 22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы. При этом женщины боятся больше, чем мужчин: опасения выразили 64% опрошенных против 36%.

Больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно).

«Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия – например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах повсеместно сокращается число "живых" операторов», – сказано в сообщении.

В востребованности своей профессии вне зависимости от развития новых технологий больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.