«Зарплаты есть, звезд нет»: такой футбол не станет лучше

Эксперты и букмекеры в один голос прочили россиянам второе место в группе на Евро-2020, которое гарантировало выход в плей-офф турнира. Но сборная вылетела с чемпионата на групповом этапе. Глава РФС Александр Дюков назвал итог «неудовлетворительным», однако отказался от кадровых выводов по горячим следам. В чем причина многолетних неудач и когда россияне смогут гордиться своим футболом?

Сборная России по футболу бесславно покинула Евро-2020 — в решающем матче за выход в 1/8 чемпионата подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли датчанам со счетом 1:4 и заняли последнее, четвертое место в группе, пропустив вперед даже команду Финляндии. При этом для россиян чемпионат Европы был фактически домашним — матчи с бельгийцами и финнами они проводили в Санкт-Петербурге. И задача, которая стояла перед сборной — выйти в плей-офф, казалось вполне выполнимой...

Виноват Черчесов?

Аналитики дружно отметили низкое качество игры у сборной России на Евро — она неуверенно оборонялась, а в атакующих действиях была слишком прямолинейной. В результате на групповом этапе россияне забили всего два мяча, один — с пенальти. При этом команда пропустила семь голов.

Во всех трех матчах главный тренер россиян Станислав Черчесов делал ставку на забросы мяча вперед — в надежде на удачную игру габаритного нападающего Артема Дзюбы. Но реальных дивидендов это не принесло, капитан сборной России отличился единственный раз, реализовав довольно сомнительный пенальти в игре с датчанами.

Кроме этого, турнир показал, что команда не может перестроиться в атакующий футбол по ходу матча. Как только сборная первой пропускала гол, ситуация становилась безнадежной — защита начинала играть небрежно, а нападение лишь обозначало давление на ворота противника.

нападающий сборной России Артем Дзюба Фото: © «Российский футбольный союз»

Специалисты также обратили внимание на кадровые метания Черчесова — он не смог заблаговременно определиться с игроками на ключевых позициях и уже после первого тура экстренно перекроил состав, заменив вратаря и центрального защитника. В итоге решающие матчи играли дебютанты без опыта выступлений за национальную команду.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев категорично оценил выступление на Евро-2020: «Мы были самой слабой сборной по соотношению цена-качество. Есть Македония, Финляндия, но они получают три копейки. А наши футболисты получают примерно так, как бельгийцы. В соотношении цена-качество мы самая худшая сборная на Евро».

Станислав Черчесов имеет личный опыт выступления в составе сборной. С 1990 года он привлекался в сборную СССР на отборочных матчах, а в 1996 году ехал на Евро уже в качестве основного голкипера. Последний матч за сборную Черчесов провел 23 февраля 2000 года — против сборной Израиля. За всю карьеру в составе национальных сборных СССР, СНГ и России Черчесов сыграл 49 матчей, отстояв всухую 25 игр.

Действующий наставник россиян объяснил провальный результат «неопытностью игроков». По словам Черчесова, состав сборной на чемпионате мира 2018 года, где его подопечные дошли до четвертьфинала, был куда сильнее. Оправдание спорное, так как костяк нынешней команды как раз из 2018 года.

Россия не способна на большее?

Впрочем, ряд экспертов защищают Черчесова — по их мнению, наставник россиян выжал максимум из собранного состава, а причина провала на Евро-2020 банальна и заключается в низком качестве российских игроков.

Так, бывший тренер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Реднапп в интервью «РБ Спорт» предположил, что даже если бы российской командой руководили Гвардиола или Клопп, результат выступления был бы аналогичным.

«Здесь можно говорить о том, что выросло слабое поколение — так происходит в футболе. <…> Кто делает тренера великим? Правильно, футболисты. Когда у тебя играют одни звезды, это существенно облегчает работу. Но, к огромному сожалению для России, у вас просто нет звезд», — сказал Реднапп.

Если проанализировать мировой рейтинг сборных ФИФА за май 2021 года, то такая позиция получает весомое подтверждение — сборная России занимает в этом списке только 38 место, тогда как соперники по группе бельгийцы и датчане — первое и десятое соответственно. Ниже только финны, которые расположились на 58 строчке.

В решающей игре на Евро-2020 в составе россиян были только три игрока, которые в своей карьере выступали в топовых европейских лигах — Головин из Франции, Черышев из Испании и Миранчук из Италии. Для сравнения — у датчан в составе было 22 футболиста с опытом игр за ведущие клубы Европы.

Нулевая мотивация?

Кажется, реальные причины провального выступления россиян на Евро-2020 гораздо глубже неправильной тактики Черчесова или отсутствия звезд. Турнир уже показал, что сборные без именитых игроков показывают конкурентный футбол с фаворитами — примером могут служить матчи Венгрии или Чехии.

Российский футбол уже несколько лет находится в затяжном кризисе, на фоне которого успех сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года стал краткосрочной вспышкой. Существенно упал уровень ведущих команд премьер-лиги (РПЛ), которая и поставляет игроков в сборную — за последние два года до весенней стадии еврокубков добрался единственный клуб из России.

Из-за экономических проблем после 2014 года в российскую лигу перестали приглашать топовых тренеров и качественных легионеров. В результате к утерянной школе и хронически хромающей системе подготовки молодежи добавился дефицит опытных профессионалов, способных хотя бы точечно стимулировать повышение уровня игры.

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К тому же, лимит на легионеров негативно влияет на конкуренцию внутри команд — каждый клуб РПЛ обязан выставлять на поле россиян, в результате игрокам не требуется бороться за место в составе. Более того, футболистам дефицитных позиций сразу дают огромные зарплаты. В таких условиях у молодых российских спортсменов нулевая мотивация повышать свой уровень и прогрессировать.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что провал на Евро-2020 подтвердил кризис российского футбола. «Начиная с самого низшего звена, наши сборные почти всегда уступают: уже довольно давно мы не выигрывали. Молодежная сборная крупно уступила Дании и Франции. Команды, выступавшие в Лиге чемпионов, абсолютно все проиграли», — напомнил он в эфире «Матч ТВ».

Текущая «сборка» национальной команды России по футболу оказалась малоперспективной. Специалисты призывают к смене главного тренера и перестройке состава сборной. Но контракт Черчесова действует еще полтора года — до чемпионата мира в Катаре. Теперь «мяч» на стороне РФС. Если не последуют срочные выводы, Россия рискует провалиться уже на отборочном этапе и пропустить ЧМ-2022.