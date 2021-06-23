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Работодатели назвали лучшие способы мотивации сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские работодатели назвали лучшие способы мотивации своих сотрудников: 68% проголосовали за деньги, 18% высказались в пользу тимбилдингов.

Опрос среди более чем тысячи работодателей из разных регионов РФ провели «Работа.ру» и «СберНПФ». Большинство опрошенных работодателей (68%) считают самым эффективным способом мотивации регулярные выплаты премий.

Еще 42% выбрали регулярное повышение зарплаты, 31% – расширение соцпакета. 18% работодателей делают ставки на тимбилдинги.

Также опрошенные выбирали такие варианты мотивации, как благоприятная атмосфера в коллективе, комфортное рабочее место и расположение офисов, развитие внутрикорпоративных активностей.

Тема: Делаем карьеру
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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
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