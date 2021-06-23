Работодатели назвали лучшие способы мотивации сотрудников

Российские работодатели назвали лучшие способы мотивации своих сотрудников: 68% проголосовали за деньги, 18% высказались в пользу тимбилдингов.

Опрос среди более чем тысячи работодателей из разных регионов РФ провели «Работа.ру» и «СберНПФ». Большинство опрошенных работодателей (68%) считают самым эффективным способом мотивации регулярные выплаты премий.

Еще 42% выбрали регулярное повышение зарплаты, 31% – расширение соцпакета. 18% работодателей делают ставки на тимбилдинги.

Также опрошенные выбирали такие варианты мотивации, как благоприятная атмосфера в коллективе, комфортное рабочее место и расположение офисов, развитие внутрикорпоративных активностей.