НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сибирские вузы вошли в топ по уровню зарплат IT-специалистов

Источник:
Sibnet.ru
234 1
Фото: © Sibnet.ru

Вузы Новосибирска, Томска и Красноярска попали в рейтинг университетов страны, выпускники которых могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в сфере IT.

Рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, завершивших обучение в 2015-2020 годах, опубликовал сервис SuperJob. Первые места заняли столичные университеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПро «синих воротничков» и растущие зарплаты дворников. ИНТЕРВЬЮ

Новосибирский госуниверситет оказался на пятой строчке топа. Его выпускники в Москве могут рассчитывать на зарплату в 160 тысяч рублей в месяц. За год этот показатель вырос на 20 тысяч.

Одиннадцатое место в рейтинге разделили ТГУ и НГТУ. Выпускники этих вузов в Москве получают в среднем 125 тысяч рублей. 

На пятнадцатом месте оказались СФУ и ТУСУР – IT-шники, которые учились там, зарабатывают по 105 тысяч рублей в месяц.

Тема: Делаем карьеру
Новосибирские власти назвали самые пострадавшие от пандемии сферы
Новосибирцы похвастались добрыми руководителями
Менее трети новосибирцев собрались на пенсию вовремя
Новосибирцы открыли секреты борьбы с выгоранием на работе
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Спецназ в Приангарье взял штурмом притон сбытчиков героина
Документы об обязательной вакцинации подготовят в Омске
Сибирские вузы вошли в топ по уровню зарплат IT-специалистов
Ученые нашли способ очистки отходов Байкальского ЦБК
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия
Шотландия
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
21 июня 22:00
(МСК)
Финляндия 0
Бельгия 2
21 июня 22:00
(МСК)
Россия 1
Дания 4
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Vladimir Borisov — 82 балла
  • Александр Кучко — 82 балла
  • macfresh87 — 80 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Путин написал статью для немецкой газеты
МИД обвинил власти Евросоюза в средневековых замашках
Правительство поддержало новый штраф для мусорящих автомобилистов
Лавров обратил внимание ОБСЕ на неонацизм на Украине
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
27
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
24
США приготовили новые санкции против России
23
Россия покидает Евро-2020
Sibnet.Ru