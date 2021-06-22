Сибирские вузы вошли в топ по уровню зарплат IT-специалистов

Вузы Новосибирска, Томска и Красноярска попали в рейтинг университетов страны, выпускники которых могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в сфере IT.

Рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, завершивших обучение в 2015-2020 годах, опубликовал сервис SuperJob. Первые места заняли столичные университеты.

Новосибирский госуниверситет оказался на пятой строчке топа. Его выпускники в Москве могут рассчитывать на зарплату в 160 тысяч рублей в месяц. За год этот показатель вырос на 20 тысяч.

Одиннадцатое место в рейтинге разделили ТГУ и НГТУ. Выпускники этих вузов в Москве получают в среднем 125 тысяч рублей.

На пятнадцатом месте оказались СФУ и ТУСУР – IT-шники, которые учились там, зарабатывают по 105 тысяч рублей в месяц.