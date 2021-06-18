Фильм «Аффект»: когда белый мужчина сходит с ума

Фильм «Аффект», многообещающий британский триллер, заехал в российский прокат. Лента стала дебютом подающего серьезные надежды режиссера Энейла Кария и до выхода на большие экраны уже успела попасть в программу 40 кинофестивалей по всему миру. В главной роли — Бен Уишоу («Облачный Атлас», «Парфюмер»), который показывает безумие простого белого мужчины в современном мире.

Сюжет: почувствовать жизнь

Триллер рассказывает о служащем аэропорта Джозефе, который занимается досмотром пассажиров и багажа. Его жизнь банальна и непримечательна. Его родители испытывают неловкость при общении с ним, а коллеги игнорируют. В какой-то момент охранник решает почувствовать настоящий вкус жизни и свободы.

Фото: © кадр из фильма

За 24 часа, которые продолжается действие фильма, герой Бена Уишоу испытывает на прочность реальность вокруг себя, сначала совершая мелкие проступки, затем переходя к настоящим преступлениям, и завершая свой процесс саморазрушения ужасающими вещами.

Премьера в России: 17 июня 2021 года

Страна: Великобритания, BBC Films

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Энейл Кария

Актеры: Бен Уишоу, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Лоуренс Спэллман

Продолжительность: 99 минут

Возраст: 18+

Съемки: Джокер на минималках

Режиссером новинки выступил британский дебютант Энейл Кария, его короткометражка Work ранее получала номинацию на Премию Британской академии в категории «Лучший короткометражный фильм», а сам «Аффект» «вышел» из короткометражки Beat, там главную роль также играл Бен Уишоу.

Интересно, что съемочная команда «Аффекта» собралась еще в далеком 2013 году, когда вышла короткометражка Beat. Первые наработки полнометражной ленты Энейл Кария представил продюсерам в 2014 году, рабочие отношения постановщика и актера Бена Уишоу переросли в дружбу, они часто обсуждали сценарий.

Съемки «Аффекта» проходили летом 2019 года в Лондоне и Станстеде, команда уложилась в 25 рабочих дней, рабочее оборудование позволило легко менять локации, команда не тратила время на репетиции, отдавая предпочтения натуральной игре Бена Уишоу, который убедительно входил в образ.

Стоит отметить, что критики сравнивают героя «Аффекта» с Артуром Флеком из недавнего «Джокера» Тодда Филипса, а сам Бен Уишоу органично смотрится в партии антигероя, тем более что ему уже удался запоминающийся образ отрицательного персонажа в «Парфюмере» 2006 года.

За свою роль Бен Уишоу получил «Специальный приз жюри за актерскую игру — драма» в программе «Мировое кино» на фестивале «Сандэнс», и не зря, ведь в ходе съемок картины актер буквально, во всех смыслах, танцевал вокруг камеры, оператор Стюарт Бентли фиксировал поведение актера и отделял его от ландшафта и людей.

Отзывы: психи на экране

На агрегаторе IMDb рейтинг «Аффекта» составляет 6,1 балла, на Rotten Tomatoes показатель —77%. Картину обласкали критики, ее показали на Международном Берлинском кинофестивале, на Международном фестивале в Стокгольме и далее на Иерусалимском фестивале, что удается весьма редкому триллеру.

Критик Вадим Богданов отмечает, что в герое Бена Уишоу несложно увидеть очередного Трэвиса Бинкла, Артура Флека, Уильяма из шумахеровского «С меня хватит!» или даже Конни Никаса, а само впечатление от фильма напоминает адреналиновый укол.

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, некоторые критики отмечают сумбур ленты, тщательное «препарирование» разрушения человеческой личности, что в целом может нести деструктивный заряд для зрителей и даже вызвать мысли, что сходить с ума ради возвращения ощущения жизни — вариант нормы.

Сам режиссер рассказывал журналистам, что основная идея фильма в том, что внутри человека есть первобытная энергия, которая годами может подавляться нормами поведения, принятыми в обществе, но вырывается на свободу в самый неподходящий момент.

Стоит ли смотреть

«Аффект» напоминает оголенный нерв, где на зрителя натравливают хаотичный мир больного человеческого сознания. Перед зрителями — драма, которая маскируется триллером. Рассказ о том, как и почему неприметный обыватель может бесповоротно измениться за считанные минуты.

Да, фильм можно считать малобюджетным, но здесь есть отличная игра актеров, прекрасная работа оператора, который передает неустойчивое состояние главного героя с помощью репортерской камеры, следующей за сходящим с ума человеком.

Фото: © кадр из фильма

Но при этом «Аффект» — это не прекрасный своим размахом «Джокер» и даже не культовый «Бойцовский клуб», а лишь талантливый очерк о распаде личности, сконцентрированный на своем персонаже в камерной обстановке.

Самой истории в фильме мало, визуально «Аффект» довольно прост и вряд ли сможет претендовать на рекордные сборы в кинотеатрах. Но лента точно попадет в список лучших психологических триллеров о человеческом безумии.