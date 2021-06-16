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Поезд с новинками военной техники прибудет в Томск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Поезд Минобороны РФ прибудет в Томск в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в среду, 16 июня, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Торжественная встреча поезда состоится в 10.00 по местному времени. С 11 до 16 часов можно будет посетить передвижную выставку-поезд. В составе эшелона 17 вагонов, в которых размещены экспозиции, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военным медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны.

На открытых платформах будут представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1». 

Для посетителей выступит концертная бригада военных музыкантов. Кроме того, в одном из вагонов можно будет сдать тест на коронавирус.

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