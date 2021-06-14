Новосибирск накроет аномальная жара

Спасатели объявили экстренное предупреждение об аномальной жаре в Новосибирске, температура воздуха будет нагреваться выше 30 градусов, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 15 по 19 июня в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями выше 30 градусов.

Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах.

Спасатели рекомендуют пить воду, но не больше стакана за один раз, не пить алкоголь, не сидеть под потоком воздуха от вентилятора, принимать теплый душ, носить головной убор.