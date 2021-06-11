«Красный призрак»: партизаны выходят на охоту

«Красный призрак», российская военная драма от режиссера Андрея Богатырева, ворвалась в российский прокат. Выход исторического фильма многократно переносился с весны 2019 года, в итоге он добрался до зрителей только сейчас. А ждать было что — лента с честным сюжетом и проработанными живыми героями готова удивить изголодавшихся любителей крепких жанровых фильмов про войну.

Сюжет: партизаны против фашистов

События ленты разворачиваются зимой 1941 года, идет Великая Отечественная война, небольшой отряд советских солдат покидает «Вяземский котел» — немецкое окружение в районе города Вязьма. Группа из пяти бойцов останавливается в заброшенной деревне, но внезапно натыкается на немцев.

Фото: © кадр из фильма

Каратели ищут таинственного «Красного призрака», наводящего ужас на фашистов и ловко истребляющего их в самый неожиданный момент. Советские солдаты готовятся к решающей битве, тогда как их загадочный союзник наблюдает за происходящим со стороны.

Военная история выдуманная, но в ней реальная основа — в сценарий встроили многочисленные рассказы ветеранов, у которых брали интервью режиссер и сценаристы фильма. На фильм также явно оказало влияние творчество фронтового писателя Константина Симонова.

«Красный призрак» — собирательный образ неизвестного русского солдата, созданный из сотен рассказов разных людей, воюющих по разные стороны баррикад. В результате у создателей фильма получился российский вестерн в снежных декорациях и с классическими героями.

Премьера в России: 10 июня 2021 года

Страна: Россия, АБС, Русская Фильм Группа

Жанр: военная драма

Режиссер: Андрей Богатырев

Актеры: Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Михаил Горевой

Продолжительность: 96 минут

Возраст: 16+

Съемки: вдохновляясь Тарантино

По словам создателей, они замахнулись на статус первого фильма про партизан-супергероев. Рабочим названием ленты было простое «Про войну», затем сценарий доработали, на свет вышел «Красный призрак».

Андрей Богатырев на съемках явно ориентировался на «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино. Фильм был призван изменить привычные представления зрителей о типичных российских лентах про войну, в которых много ненужного пафоса. И надо сказать, режиссеру это удалось.

Оператором фильма выступил Никита Рождественский («Обитель», «28 панфиловцев»), авторы проекта отправились в Калужскую область и лично общались с ветеранами. Основные съемки прошли в Мосальске, а также селе Низовское. 17 мая 2019 года вышел первый трейлер ленты, который сразу привлек внимание необычной стилистикой.

После финального монтажа фильм отправили на фестиваль «Окно в Европу», где в итоге его высоко оценили. «Афиша» назвала его лучшим российским боевиком 2020 года, а «Сеанс» предположил, что картину ждет успех в прокате. Впрочем, до релиза картины оставался еще целый год.

Оценки: много сумбура

Рейтинг картины «Красный призрак» на портале «Критиканство» составляет 70%. Первые посмотревшие фильм критики настроены настороженно и называют его странным, но признают актерские и визуальные заслуги, а также ругают за сумбурность.

Критик Тимур Алиев отмечает, что картина не разделяет жизнь на черное и белое, война здесь — лишь сеттинг для приключения. По его словам, немецкие захватчики не абсолютное зло, как и советские бойцы — не абсолютное добро.

Фото: © кадр из фильма

Еще один кинокритик Денис Корсаков пишет, что «Красный призрак» производит впечатление отдельной сцены из середины какого-то другого большого эпического приключенческого фильма про войну, при этом эта сцена не претендует на самостоятельность.

Стоит ли смотреть

«Красный призрак» нельзя назвать полновесной драмой, но при этом фильм — не пафосная патриотическая агитка. Это кино — поле для эксперимента, попытка режиссера показать Великую Отечественную войну в непривычной для массового зрителя стилистике классического вестерна.

Недаром музыка композитора Сергея Соловьева неуловимо напоминает классические мелодии Эннио Морриконе, ставшие визитной карточкой многих знаменитых вестернов. А финал превращает «Красного призрака» в легенду.

Из минусов — фильм явно разочарует тех, кто придет на него, чтобы посмотреть военную драму. Все-таки про войну здесь практически ничего нет, она лишь фон для яркого приключения с вполне современным юмором и сумбурными перестрелками.

Фото: © кадр из фильма

Из плюсов — несмотря на скромный бюджет, местами картина выглядит шикарно, к визуальной стороне нет претензий, гранаты взрываются, пули свистят над головами, автоматы строчат, герои выглядят естественно и не выпадают из кадра.

«Красный призрак» создавался целых семь лет. Его создатели изначально не собирались снимать шедевр на все времена, поэтому максимум ожиданий от фильма — качественное развлечение. Фильм Андрея Богатырева с этим справляется и заодно открывает отечественному зрителю новый жанр.