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Рынок труда Сибири после пандемии столкнулся с кадровым дефицитом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Работодатели в Новосибирске после снятия ограничений и восстановления экономики активно ищут сотрудников, но соискателей становится меньше, на рынке труда возник кадровый дефицит, сообщила Sibnet.ru представитель «Авито Работы».

«Спрос работодателей опережает активность соискателей. Тенденция отмечается во всех регионах Сибири и обусловлена многими факторами. С постепенным снятием ограничений экономика восстанавливается, предприятия возвращаются к прежним штатным расписаниям и расширяют деятельность», — прокомментировала представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.

В Новосибирской области с начала года наблюдается рост числа вакансий по всем группам массовых профессий. В мае количество объявлений о найме увеличилось по сравнению с апрелем на 13%, но интерес соискателей также снизился на 13%.

Это происходит, возможно, потому, что число людей трудоспособного возраста снижается, соискатели становятся старше, а еще сказывается демографический спад 90-х годов. Роль сыграл также отток из-за пандемии трудовых мигрантов. И в ближайшее время дефицит рабочей силы сохранится.

Такое положение дел, по словам Салостий, в какой-то мере идет на пользу соискателям. Сейчас у них больше возможностей выбрать подходящее место с достойными условиями труда и заработной платой.

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Топ комментариев

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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