Документальный фильм «Евро-2008» вышел эксклюзивно в Wink

Документальный фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» эксклюзивно вышел в Wink. В нем футболисты вспоминают Евро-2008 и рассуждают о том, как Гус Хиддинк изменил российский футбол.

В 2008 году сборная России по футболу под руководством голландца Гуса Хиддинка сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В четвертьфинале Россия обыграла главных фаворитов турнира – Нидерланды, подарив бессонную ночь счастья всей стране. В документальном фильме Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев и многие другие вспоминают о чемпионате Европы 2008 года.

Фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» длится 1 час 15 минут. Документальную ленту можно посмотреть только в видеосервисе Wink. Сейчас это можно сделать бесплатно в подписке «Трансформер Акция».

Смотреть «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» в Wink бесплатно

Чемпионат Европы по футболу 2020 впервые в истории пройдет по всему континенту. Матчи турнира примут 11 городов: Лондон, Глазго, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Санкт-Петербург, Севилья, Мюнхен, Будапешт, Баку и Рим. В турнире участвуют 24 сборных, разделенные на шесть групп. Сборная России играет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией. Евро-2020 стартует 11 июля.