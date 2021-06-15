Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink

Теперь зритель, купивший или арендовавший фильм в онлайн-кинотеатре Wink, может бесплатно обменять его на другой, если выбор не понравился. С июня в Wink появилась новая функция «Обмен фильма».

При выборе фильма, когда ориентируешься по рейтингам и рецензиям, легко ошибиться. Картина может разочаровать, и особенно обидно, если фильм куплен или арендован за деньги.

«Выбор кино — это очень тонкое и индивидуальное дело, которое зависит как от предпочтений и вкуса, так и от настроения. Невозможно заранее быть на 100% уверенным, что выбранный фильм понравится», — считает Диана Самошкина, вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента Ростелекома (разработчика видеосервиса Wink).

Теперь в Wink можно обменять непонравившийся фильм на другой. Услуга «Обмен фильма» автоматически и бесплатно доступна всем подписчикам видеосервиса, специально активировать ее не нужно.

Как обменять фильм в Wink

Возможность обмена сохраняется в течение первых 20 минут просмотра фильма, сериала или мультфильма. Для обмена нужно выйти из режима просмотра в этом интервале.

На экране появится с сообщение: «Заметили, что вы не досмотрели фильм до конца. Вам понравился выбранный фильм?». И два варианта ответа: «Понравился» и «Обменять фильм бесплатно».

Если пользователи хочет продолжить просмотр картины дальше, нужно нажать «Понравился». Если нет — «Обменять фильм».

Wink предложит до 300 других вариантов для обмена. При этом видеосервис учтет, в первую очередь, жанр изначально выбранного фильма, режиссера, актерский состав первоначальной покупки.

Но если ничего из предложенного не понравится, то можно выбрать другой фильм самостоятельно, из всей доступной киноколлекции. После выбора Wink попросит подтвердить действие либо вернуться к выбору.

Фильм можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.

Сейчас функция «Обмен фильма» работает на сайте Wink, на всех приставках, включая приставку Wink от Ростелеком. В течение лета функция станет доступна в приложениях для iOS, Android и Smart TV.

Но недоступность обмена фильмами на смартфонах и на умных телевизорах — не слишком большая проблема. К аккаунту в Wink можно привязать пять разных устройств и приобретать фильм на сайте, а смотреть на телевизоре или планшете.

Сейчас Wink предлагает всем желающим бесплатно подключить подписку «Трансформер», которая включает почти весь контент видеосервиса — 300 телеканалов, 4- тысяч фильмов и сериалов, мультфильмы, караоке и многое другое. Все это можно бесплатно смотреть 30 дней, а дальше решить — что и на каких условиях подключить на следующий месяц.