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Автоледи среди сотрудниц ФСИН выбрали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Автоледи уголовно-исправительной системы» выбрали в Новосибирске. Конкурс, в котором сотрудницы соревновались в мастерстве вождения и знании теории, прошел среди силовых структур впервые.

За титул «Автоледи» боролись 20 девушек. На первом этапе сотрудники автошколы «Фаворит» проверили, как участницы знают правила дорожного движения участниц. На втором этапе инструкторы оценивали практические навыки вождения транспортного средства категории «В».

Участницы выполнили упражнения «Горка», «Опасный поворот», «Разворот в ограниченном пространстве», «Въезд в бокс задним ходом», «Параллельная парковка задним ходом». Их оценивали по критериям, используемым на экзамене на водительские права.

«Вчера, честно, посидела над теорией, порешала билеты. Вспомнила знаки дорожного движения, которые нечасто встречаются в городе. А с практикой у меня вообще никогда проблем не было, и здесь тоже. Важным критерием было — не задеть знаки. Все упражнения выполнила на "5+"», — оценила свой результат врио начальника исправительного центра при исправительной колонии №8 Елена Синяковская.

У другой участницы, инспектора отдела кадров исправительной колонии № 3 Анны, тоже не возникло трудностей. «Приехала, машину оставила и пересела на эту. Так как опыт есть, сложностей не возникало», — рассказала она.

По словам инструктора автошколы «Фаворит», принимающего экзамен, обычно самое непростое упражнение — гараж, но с ним справились все. «У одной девочки была мелкая ошибка — чуть-чуть криво в параллельную парковку заехала, а так все было хорошо», — отметил он.

«Чтобы хорошо водить, нужно чувствовать габариты машины. Когда садишься на чужую машину, не сразу начинаешь чувствовать автомобиль, и только с моментом езды начинаешь привыкать», — поделилась секретом успеха участница Синяковская.

«Автоледи уголовно-исполнительной системы Новосибирской области 2021» стала оператор отдела охраны исправительной колонии №2 прапорщик внутренней службы Евгения Кунцевская. Второе место заняла старший инспектор группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны ОО НПБСТИН майор внутренней службы Александра Бронская. Третье — старший инспектор служебного отдела специализированного межрегионального учебного центра старшему лейтенанту внутренней службы Мария Омельченко.

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Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

olegsbeglov

несправедливо в этом случае сразу кража в особо крупном размере. Надо как для чиновников. Преступление...
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