Ведущие «Поедем, поедим!» приехали в Хакасию

Съемки кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим!»
телеканала НТВ прошли на территории участка «Озеро Беле» в заповеднике «Хакасский».
«Это уже не первый визит данной программы в Хакасию. Всеми
известный, ведущий Джон Уоррен, был в республике дважды в 2014 и 2018 годах. На этот раз знакомиться с хакасскими
просторами и традиционной кухней приехали новые ведущие Федерико Арнальди и
Габриэлла Да Силва», — написал директор заповедника «Хакасский» Виктор
Непомнящий.
По его словам, вчера у Федерико Арнальди состоялся
незабываемый завтрак на заповедных степных просторах заповедника, он
попробовал национальный продукт Хакасии — Талхган и насладился ароматным чаем с
чабрецом.