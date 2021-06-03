Ведущие «Поедем, поедим!» приехали в Хакасию

Съемки кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ прошли на территории участка «Озеро Беле» в заповеднике «Хакасский».

«Это уже не первый визит данной программы в Хакасию. Всеми известный, ведущий Джон Уоррен, был в республике дважды в 2014 и 2018 годах. На этот раз знакомиться с хакасскими просторами и традиционной кухней приехали новые ведущие Федерико Арнальди и Габриэлла Да Силва», — написал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

По его словам, вчера у Федерико Арнальди состоялся незабываемый завтрак на заповедных степных просторах заповедника, он попробовал национальный продукт Хакасии — Талхган и насладился ароматным чаем с чабрецом.