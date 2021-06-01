Новосибирцы назвали самые неудобные вопросы на собеседованиях

Жителей Новосибирской области на собеседованиях спрашивали о знаке Зодиака, внешности и сексуальной ориентации, об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Служба исследований сервиса по поиску работы HH.ru опросила соискателей о самых неудобных вопросах на собеседованиях. Лидером оказался вопрос о семейном положении – такой задавали 83% респондентов, но 79% считают его адекватным.

Также 9% кандидатов сообщили, что работодатели интересовались их политическими взглядами, еще у 7% спрашивали про знак Зодиака или задавали вопросы по поводу внешнего вида, у 2% спрашивали о сексуальной ориентации.

«Знаку зодиака чаще придают значение работодатели, которые ищут кандидатов на должности топ-менеджеров, специалистов по кадрам и маркетологов, а политическими взглядами интересуются у будущих работников в сфере искусства, масс-медиа, у рекламщиков и PR-специалистов, что касается сексуальной ориентации, то с таким вопросом сталкивались сотрудники из индустрии искусства и медиа», – говорится в сообщении.