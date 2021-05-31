Жара накроет Новосибирск в середине недели

Жара до 30 градусов ожидается в Новосибирске в среду, затем в город придется более комфортная погода, сообщил Sibnet.ru и. о. начальника отдела прогнозов, ведущий синоптик Евгений Тунаев.

«Ожидаем теплую погоду. Будем находится в теплом секторе циклона, который смещается с юга Урала и Казахстана. На 3 июня с северо-запада опускаться холодный фронт и будет температура понижаться», — сказала синоптик.

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается погода без осадков, только днем 3 июня будут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью 12-14 градусов, 2-3 июня 13-16. Днем 1 июня ожидается 26-28 градусов тепла, 2 июня — 28-30 градусов тепла, 3 июня — 24-26 градусов тепла.