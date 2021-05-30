МЧС предупредило о возможном подтоплении города Тулуна

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна, наиболее сильно пострадавшего в ходе паводка 2019 года, 31 мая может подняться до критической отметки в 730 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«На реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 690-730 сантиметров (критическая отметка 730 сантиметров). Возможен выход воды на пониженные участки поймы», — говорится в сообщении.

Ранее режим повышенной готовности ввели в шести муниципалитетах Приангарья из-за угрозы паводка. Подтоплены 18 приусадебных участков. В поселке Шиткино, где подтоплены 11 приусадебных участков, уровень воды в Бирюсе составляет 575 сантиметров при критической отметке 570, за 12 часов он снизился на 3 сантиметра.

В населенном пункте Бирюса, где вода остается на семи участках, уровень в реке составляет 332 см при критическом 400 сантиметров, за 12 часов он снизился на 12 сантиметров.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тысяч домов, при этом 1,3 тысяч домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.