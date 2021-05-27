Солнечная система зарядки электромобилей заработала в Новосибирске

Электромобили в Новосибирске теперь могут заряжаться от Солнца: в центре мегаполиса установили систему, которая подает энергию, собранную солнечными батареями, прямо к зарядной станции для машин.

«Все мы знаем, что в городе уже есть электромобили, но каждый пытается увидеть нечто необычное, какой-то сказочный Пепелац на пяти колесах с комической внешностью, в лучшем случае Tesla. Все очень просто – электромобили уже среди нас, они ездят, а мы этого даже не замечаем», – говорит руководитель направления заправочных станций «Новосибирскэнергосбыта» Андрей Витковский.

По его словам, еще год назад пользоваться электрокаром в Новосибирске было проблематично, так как в городе только открывались первые зарядные станции. Такие машины работают от электричества – их можно в буквальном смысле подключить к розетке, как любой гаджет, но если заряд заканчивается в пути, нужна своеобразная заправка.

За год в Новосибирске и пригороде открылось несколько десятков зарядных станций для электромобилей. Недавно одна из них стала частью системы получения солнечной энергии.

Как работает «солнечная» система

«Солнечная станция состоит из 81 солнечной панели на крыше здания и солнечного трекера внизу. Трекер, поворачиваясь, следит за Солнцем, крутится в ту сторону, куда светят солнечные лучи, позволяя выработать больше энергии. Энергия поступает в наш офис и зарядную станцию для электромобилей, они получают чистую энергию», – рассказывает Витковский.

Система слежения за Солнцем, по оценкам специалистов, на 30% эффективнее, чем стационарные солнечные электростанции.

Она стоит дороже, но призвана показать, что в нашем регионе солнечная энергетика уже стала реальностью, объясняет руководитель департамента технического обеспечения энергосбытовой деятельности Алексей Ипгефер.

«Трекер двухосный, он может вращаться в разных положениях. В случае сильных порывов ветра срабатывает триггер и трекер переходит в горизонтальное положение, чтобы обеспечить свою сохранность. Установлены датчики освещенности и специальная программа, которая выбирает наилучшее положение», – описывает процесс получения энергии собеседник.

Система не позволяет накапливать солнечную энергию, поэтому она сразу поступает в здание «Энергосбыта» и на заправочную станцию возле него. Эта «зарядка» для электрокаров расположена в самом центре города, на улице Орджоникидзе, недалеко от ТРЦ «Аура».

Сколько стоит ездить на «зеленой» машине

Киловатт энергии стоит 15 рублей. Чтобы проехать 100 километров на электромобиле, нужно примерно 25 киловатт. По оценкам специалистов, зарядив машину один раз, можно спокойно сделать все необходимое в течение дня.

«Если мы говорим о разнице в цене с бензином, даже заправка на платных электростанциях позволяет получить экономию порядка 40% при нынешней стоимости бензина», – говорит Андрей Витковский.

Емкость электромобилей, которые представлены в России, – 25-80 киловатт. Например, самая популярная модель, которую демонстрируют специалисты, – это Nissan Leaf мощностью 30 киловатт. То есть от зарядки до зарядки он способен ездить более 100 километров.

Машина внешне мало отличается от тех, которые ездят на бензине. Цены на такой автомобиль с пробегом в Новосибирске начинаются от 400-500 тысяч рублей.

Энергетики оценили, что за несколько месяцев работы солнечная электростанция сохранила уже около 30 деревьев. Компания планирует развивать направление, но где конкретно будут установлены подобные станции, специалисты говорить пока не готовы.