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Российский регион сделал вакцинацию от коронавируса обязательной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Якутии Айсен Николаев поручил начать массовую вакцинацию местных жителей от коронавируса. сообщается на официальном информационном портале республики Саха. Уточняется, что 19 мая главный санитарный врач республики выпустила постановление по обязательной иммунизации населения.

Николаев подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Якутии остается сложной, растет заболеваемость коронавирусом, в том числе в тяжелой форме, не прекращаются случаи смертей от COVID-19.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции в первую очередь обязали работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, а также персонал, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.

В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе. Работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию, грозят штрафы от 200 тысяч рублей. Такие штрафные санкции предусмотрены для предприятий всех форм собственности.

Вакцинироваться также должны жители Якутии старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, жители крупных населенных пунктов, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы услуг и ЖКХ, государственные и муниципальные служащие, лица старше 18 лет, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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