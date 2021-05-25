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Хакасия ужесточит закон ради чистоты воздуха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Предприятиям Хакасии запретят использовать уголь и дрова, чтобы сделать воздух в регионе чище, закон рассмотрят депутаты Верховного Совета, сообщает правительство региона.

В Абакане и Черногорске, загрязнение атмосферы находится на «очень высоком» уровне. Хакасия расположена в зоне повышенного природного потенциала загрязнения атмосферы, который характеризуется частой повторяемостью штилей и приземных инверсий, что затрудняет рассеивание загрязняющих веществ и способствует их накоплению в атмосфере.

Воздух загрязняют автотранспорт, выбросы за счет длительного использования пыле-газоочистного оборудования без замены и маленьких котельных.

«Введение дополнительных экологических требований, в том числе ограничения на использование котельных, определенного вида твердого топлива (каменный, бурый уголь, дрова) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые имеют подключение к централизованному отоплению, позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — пояснил первый замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Глушков.

Проект закона будет вынесен на рассмотрение депутатов Верховного Совета.

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