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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Археологи в Омске раскопают острог, где держали Достоевского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Институтом истории материальной культуры РАН

Археологические раскопки проведут на обнаруженном недавно фундаменте острога омской каторги, где содержался знаменитый русский писатель Федор Достоевский. Об этом сообщил журналистам министр культуры области Юрий Трофимов.

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 года по 1854 год. Работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено.

«Недавно был открыт фундамент той самой казармы, где Достоевский был во время каторги. В этом году будем делать раскопки на этом месте, изучим его. И в этом же году на этом месте будет поставлен памятный знак, скульптура, символизирующая остатки именно этого острога», — цитирует ТАСС Трофимова.

По словам директора омского музея имени Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. 

Именно здесь он встретился с каторжанами, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова. Они помогли ему точно и убедительно раскрыть психологию героя произведения.

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