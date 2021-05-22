«Военное ралли» пройдет в Туве с 22 по 30 мая, во время соревнований команды выполнят заезды на грузовых автомобилях «Урал» и КамАЗ с колесной базой 4x4 и 6x6, а также на специальной технике.

В соревнованиях принимают участие семь команд: Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, Северного флота, а также команда войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Во время соревнований команды выполнят заезды на грузовых автомобилях «Урал» и КамАЗ с колесной базой 4x4 и 6x6, а также на специальной технике. Соревнования пройдут с 22 по 30 мая. По итогам всеармейского этапа лучшие экипажи представят Россию на международном конкурсе.