НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

«Военное ралли» пройдет в Туве

Источник:
Sibnet.ru
195 1
Фото: © Минобороны РФ

«Военное ралли» пройдет в Туве с 22 по 30 мая, во время соревнований команды выполнят заезды на грузовых автомобилях «Урал» и КамАЗ с колесной базой 4x4 и 6x6, а также на специальной технике.

В соревнованиях принимают участие семь команд: Центрального, Южного, Восточного, Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, Северного флота, а также команда войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Во время соревнований команды выполнят заезды на грузовых автомобилях «Урал» и КамАЗ с колесной базой 4x4 и 6x6, а также на специальной технике. Соревнования пройдут с 22 по 30 мая. По итогам всеармейского этапа лучшие экипажи представят Россию на международном конкурсе.

Еще по теме
Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы в мире
Российский «опустошитель» вооружили ракетами нового поколения
Госдума освободила от медосмотра некоторых призывников
Центр военного воспитания молодежи «Авангард» откроют в Хакасии
смотреть все
Республика Тува #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фестиваль искусства «Кризис отношений» стартовал в Новосибирске
«Военное ралли» пройдет в Туве
Марафон «Новое знание» пройдет в Новосибирске
Новосибирцы на машине застряли в горной реке
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
22 мая 12:15
(МСК)
Дания
Швеция
22 мая 12:15
(МСК)
Норвегия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
21 мая 20:15
(МСК)
Беларусь 2
Словакия 5
21 мая 20:15
(МСК)
Канада 0
Латвия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 15 баллов
  • docftor — 15 баллов
  • kroka2000 — 15 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

В октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...

Nik3316

кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))

-Керя-

Немцов Навальный Платошкин Грудинин вот это оппозиция неудобная для государства. Зюганов Жириновский...
Sibnet.Ru