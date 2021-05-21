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Ставки на Манижу: кто победит на Евровидении-2021?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Большой финал Евровидения-2021 стартует в Роттердаме 22 мая. После полуфиналов у зрителей уже определились любимчики, а букмекеры выбрали главных претендентов на победу. Певица Манижа не осталась без внимания — видео ее выступления лидирует по просмотрам в Сети, но ставки на победу представительницы России делать не советуют.

В финале Евровидения за победу будут бороться 26 стран. 20 стран, в числе которых Россия и Украина, прошли из полуфиналов. Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия — страны Большой пятерки —  выступают на Евровидении без отбора, в этом списке также Нидерланды, как страна-победитель конкурса в 2019 году.

Список стран на Евровидении-2021 по порядку выступления:

  1. Кипр — Елена Цагрину с песней «El diablo»
  2. Албания — Анхела Перистери с песней «Karma»
  3. Израиль — Эден Ален с песней «Set me free»
  4. Бельгия — Hooverphonic с песней «The Wrong Place»
  5. Россия — Манижа с песней «Русская женщина»
  6. Мальта — Destiny с песней «Je Me Casse»
  7. Португалия —  The Black Mamba с песней «Love Is On My Side»
  8. Сербия — Hurricane с песней «Loco Loco»
  9. Великобритания — Джеймс Ньюман с песней «Embers»
  10. Греция — Стефания с песней «Last Dance»
  11. Швейцария — Gjon's Tears с песней «Tout l'Univers»
  12. Исландия — Dai Freyr og Gagnamagni с песней «10 Years»
  13. Испания — Блас Канто с песней «Voy A Querdarme»
  14. Молдова — Наталья Гордиенко с песней «Sugar»
  15. Германия — Jendrik с песней «I Don't Feel Hate»
  16. Финляндия — Blind Channel с песней «Dark Side»
  17. Болгария — Виктория «Growing Up is Getting Old»
  18. Литва — The Roop с песней «Discoteque»
  19. Украина — Go_A с песней «Shum»
  20. Франция — Барбара Прави с песней «Voila»
  21. Азербайджан — Efendi с песней «Mata Hari»
  22. Норвегия — TIX с песней «Fallen Angel»
  23. Нидерланды — Jeangu Macrooy с песней «Birth of a New Age»
  24. Италия — Maneskin с песней «Zitti E Buoni»
  25. Швеция — Tusse с песней «Voices»
  26. Сан-Марино — Senhit с песней «Adrenalina»

Кроме конкурсных выступлений зрители увидят номера приглашенных артистов, участвовавших в Евровидении в разные годы. Например, на сцене появятся Дункан Лоуренс (победитель прошлого Евровидения), Афроджек, Гленнис Грейс и Вульф.

Претенденты на победу

По свежим прогнозам букмекеров главными фаворитами Евровидения-2021 стали представители Италии, Франции и Мальты. У группы Maneskin из Италии шансы на победу оценивают в 24%, у француженки Барбары Прави — в 22%. Представители Мальты чуть дальше в процентном соотношении от главных фаворитов (13%).

Четвертое и пятое место пророчат Швейцарии и Украине с шансами на победу в 9% у обеих стран. Далее в порядке убывания в десятку лидеров могут войти представители Исландии, Финляндии, Португалии, Сан-Марино и Болгарии.

Манижа, представляющая на песенном конкурсе России, в этом прогнозе занимает лишь 15 строчку. У нее, как и у других последующих стран, шанс на победу всего 1%.

При этом выступление Манижи, опубликованное в интернете, стало лидером по просмотрам. На фоне других роликов ее клип с национального отбора и номер с первого полуфинала собрали больше всего зрителей.

Кроме этого, некоторые популярные зарубежные артисты считают Манижу явным претендентом на победу. Об этом в своем Instagram написала израильская певица Нета, победившая на Евровидении в 2018 году. Так что шансы на финальный успех у представительницы России есть.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. Прямую трансляцию с шоу будет вести Первый канал, начало эфира в 22.00 (мск).


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vad7958

Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))

paramedic

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Иркут 69

Ему не слабо... Метла метет, люди смеются. Привычная картина за 30 лет... ☺️

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