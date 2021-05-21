Ставки на Манижу: кто победит на Евровидении-2021?

Большой финал Евровидения-2021 стартует в Роттердаме 22 мая. После полуфиналов у зрителей уже определились любимчики, а букмекеры выбрали главных претендентов на победу. Певица Манижа не осталась без внимания — видео ее выступления лидирует по просмотрам в Сети, но ставки на победу представительницы России делать не советуют.
В финале Евровидения за победу будут бороться 26 стран. 20
стран, в числе которых Россия и Украина, прошли из полуфиналов. Великобритания,
Франция, Германия, Испания и Италия — страны Большой пятерки — выступают на Евровидении без отбора, в этом списке также Нидерланды,
как страна-победитель конкурса в 2019 году.
Список стран на Евровидении-2021 по порядку выступления:
- Кипр — Елена Цагрину с песней «El diablo»
- Албания — Анхела Перистери с песней «Karma»
- Израиль — Эден Ален с песней «Set me free»
- Бельгия — Hooverphonic с песней «The Wrong Place»
- Россия — Манижа с песней «Русская женщина»
- Мальта — Destiny с песней «Je Me Casse»
- Португалия — The Black Mamba с песней «Love Is On My Side»
- Сербия — Hurricane с песней «Loco Loco»
- Великобритания — Джеймс Ньюман с песней «Embers»
- Греция — Стефания с песней «Last Dance»
- Швейцария — Gjon's Tears с песней «Tout l'Univers»
- Исландия — Dai Freyr og Gagnamagni с песней «10 Years»
- Испания — Блас Канто с песней «Voy A Querdarme»
- Молдова — Наталья Гордиенко с песней «Sugar»
- Германия — Jendrik с песней «I Don't Feel Hate»
- Финляндия — Blind Channel с песней «Dark Side»
- Болгария — Виктория «Growing Up is Getting Old»
- Литва — The Roop с песней «Discoteque»
- Украина — Go_A с песней «Shum»
- Франция — Барбара Прави с песней «Voila»
- Азербайджан — Efendi с песней «Mata Hari»
- Норвегия — TIX с песней «Fallen Angel»
- Нидерланды — Jeangu Macrooy с песней «Birth of a New Age»
- Италия — Maneskin с песней «Zitti E Buoni»
- Швеция — Tusse с песней «Voices»
- Сан-Марино — Senhit с песней «Adrenalina»
Кроме конкурсных выступлений зрители увидят номера приглашенных артистов, участвовавших в Евровидении в разные годы. Например, на сцене появятся Дункан Лоуренс (победитель прошлого Евровидения), Афроджек, Гленнис Грейс и Вульф.
Претенденты на победу
По свежим прогнозам букмекеров главными фаворитами Евровидения-2021 стали
представители Италии, Франции и Мальты. У группы Maneskin из Италии шансы на
победу оценивают в 24%, у француженки Барбары Прави — в 22%. Представители
Мальты чуть дальше в процентном соотношении от главных фаворитов (13%).
Четвертое и пятое место пророчат Швейцарии и Украине с
шансами на победу в 9% у обеих стран. Далее в порядке убывания в десятку
лидеров могут войти представители Исландии, Финляндии, Португалии, Сан-Марино и
Болгарии.
Манижа, представляющая на песенном конкурсе России, в этом
прогнозе занимает лишь 15 строчку. У нее, как и у других последующих стран, шанс
на победу всего 1%.
При этом выступление Манижи, опубликованное в интернете, стало
лидером по просмотрам. На фоне других роликов ее клип с национального отбора
и номер с первого полуфинала собрали больше всего зрителей.
Кроме этого, некоторые популярные зарубежные артисты считают Манижу явным претендентом на победу. Об этом в своем Instagram
написала израильская певица Нета, победившая на Евровидении в 2018 году. Так что шансы на финальный успех у представительницы России есть.
Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. Прямую трансляцию с шоу будет вести Первый канал, начало эфира в 22.00 (мск).