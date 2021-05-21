Ставки на Манижу: кто победит на Евровидении-2021?

Большой финал Евровидения-2021 стартует в Роттердаме 22 мая. После полуфиналов у зрителей уже определились любимчики, а букмекеры выбрали главных претендентов на победу. Певица Манижа не осталась без внимания — видео ее выступления лидирует по просмотрам в Сети, но ставки на победу представительницы России делать не советуют.

В финале Евровидения за победу будут бороться 26 стран. 20 стран, в числе которых Россия и Украина, прошли из полуфиналов. Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия — страны Большой пятерки — выступают на Евровидении без отбора, в этом списке также Нидерланды, как страна-победитель конкурса в 2019 году.

Список стран на Евровидении-2021 по порядку выступления:

Кипр — Елена Цагрину с песней «El diablo» Албания — Анхела Перистери с песней «Karma» Израиль — Эден Ален с песней «Set me free» Бельгия — Hooverphonic с песней «The Wrong Place» Россия — Манижа с песней «Русская женщина» Мальта — Destiny с песней «Je Me Casse» Португалия — The Black Mamba с песней «Love Is On My Side» Сербия — Hurricane с песней «Loco Loco» Великобритания — Джеймс Ньюман с песней «Embers» Греция — Стефания с песней «Last Dance» Швейцария — Gjon's Tears с песней «Tout l'Univers» Исландия — Dai Freyr og Gagnamagni с песней «10 Years» Испания — Блас Канто с песней «Voy A Querdarme» Молдова — Наталья Гордиенко с песней «Sugar» Германия — Jendrik с песней «I Don't Feel Hate» Финляндия — Blind Channel с песней «Dark Side» Болгария — Виктория «Growing Up is Getting Old» Литва — The Roop с песней «Discoteque» Украина — Go_A с песней «Shum» Франция — Барбара Прави с песней «Voila» Азербайджан — Efendi с песней «Mata Hari» Норвегия — TIX с песней «Fallen Angel» Нидерланды — Jeangu Macrooy с песней «Birth of a New Age» Италия — Maneskin с песней «Zitti E Buoni» Швеция — Tusse с песней «Voices» Сан-Марино — Senhit с песней «Adrenalina»

Кроме конкурсных выступлений зрители увидят номера приглашенных артистов, участвовавших в Евровидении в разные годы. Например, на сцене появятся Дункан Лоуренс (победитель прошлого Евровидения), Афроджек, Гленнис Грейс и Вульф.

Претенденты на победу

По свежим прогнозам букмекеров главными фаворитами Евровидения-2021 стали представители Италии, Франции и Мальты. У группы Maneskin из Италии шансы на победу оценивают в 24%, у француженки Барбары Прави — в 22%. Представители Мальты чуть дальше в процентном соотношении от главных фаворитов (13%).

Четвертое и пятое место пророчат Швейцарии и Украине с шансами на победу в 9% у обеих стран. Далее в порядке убывания в десятку лидеров могут войти представители Исландии, Финляндии, Португалии, Сан-Марино и Болгарии.

Манижа, представляющая на песенном конкурсе России, в этом прогнозе занимает лишь 15 строчку. У нее, как и у других последующих стран, шанс на победу всего 1%.

При этом выступление Манижи, опубликованное в интернете, стало лидером по просмотрам. На фоне других роликов ее клип с национального отбора и номер с первого полуфинала собрали больше всего зрителей.

Кроме этого, некоторые популярные зарубежные артисты считают Манижу явным претендентом на победу. Об этом в своем Instagram написала израильская певица Нета, победившая на Евровидении в 2018 году. Так что шансы на финальный успех у представительницы России есть.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 22 мая. Прямую трансляцию с шоу будет вести Первый канал, начало эфира в 22.00 (мск).