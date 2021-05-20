Роспотребнадзор назвал причину отравления жителей в Хакасии

Восемь детей и трое взрослых в поселке Копьево Орджоникидзевсого района в Хакасии отравились из-за того, что питьевая вода не проходила очистку, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

«Копьевское ЖКХ» перед подачей воды населению ее не очищало. Вода не соответствовала нормативам.

Сейчас в поселке Копьево дезинфицируют емкости водозаборных колодцев и социально-значимые объекты. Жителей Хакасии из-за паводка рекомендовали пить кипяченую или бутилированную воду.