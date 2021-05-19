Выступление Манижи на Евровидении довело иностранцев до слез

Иностранные пользователи эмоционально отреагировали на выступление российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Многие отметили, что номер россиянки довел их до слез.

Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней «Russian Woman» и прошла в финал международного конкурса. За путевку в финальный этап во вторник боролись представители 16 стран.

«Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы», — написал под опубликованным видео выступления пользователь из Колумбии. Другой комментатор подтвердил, что заплакал во время номера.

Еще один зритель отметил, что во время припева у него «бегут мурашки по коже». «Песня просто восхитительная. Желаю удачи, с любовью из Греции», — добавил он. По мнению комментатора из Германии, песня Манижи является фаворитом конкурса и претендует на итоговую победу.

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«Забавно, что шовинисты в России нападают на Манижу, а она стала первым за долгое время участником из России, который спел на русском языке», — оценил ее выступление еще один иностранный пользователь.

Евровидение проходит с 18 по 22 мая в Роттердаме. Финал состоится в субботу, за победу поборются исполнители из 26 государств.