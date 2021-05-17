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Известные кинопродюсеры пытались поделить хакасский мультфильм

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ирина Войнова

Известные кинопродюсеры России едва не поссорились в борьбе за хакасский анимационный проект — веб-сериал «Моя Хакасия» о девочке с шаманской болезнью, сообщила в соцсетях замглавы Хакасии Ирина Войнова.

В рамках Сибирского кинофорума в Хакасии победителям вручили 2,5 миллиона рублей. В категории «Игровое кино» победили мультипликационный веб-сериал «Моя Хакасия» (автор сценария Анастасия Спалевич, режиссер Иван Прытов, Абакан) и полнометражный фильм «Коралловые бусы» (автор сценария Марина Канадакова, продюсер Онея Порабейкина, Абакан). Каждый проект получит по 500 тысяч рублей.

Анимационный веб-сериал рассказывает историю девочки Карины, страдающей шаманской болезнью, которая решается вступить в неравный бой с духами Нижнего мира, чтобы спасти мир людей.

Главный редактор СТВ (мультфильм «Три богатыря» и создана анимационная студия «Мельница») Александр Архипов, пообещал помочь создателям мультфильма «Моя Хакасия». В свою очередь Владислав Рубин, креативный продюсер продюсерского центра «Яндекс. Студия» порекомендовал хакасской анимационной студии проработать «проект мечты» с большим бюджетом, который позволит выйти нашим мультфильмам на мировую арену.

В категории «Документальное кино» победили фильм «Хайджи: хранители героического эпоса» (автор сценария Андрей Литвиненко (Москва) и «Тропа» (автор сценария и режиссер Михаил Кулунаков, Горно-Алтайск). Первый фильм повествует о хранителях и исполнителях хакасского героического эпоса, передающих мастерство исполнения следующим поколениям в условиях современного рационализма.

Второй — о человеке, который прорубает дорогу через горы. Проекты получают по 500 тысяч рублей. Фильм «Хайджи» также получает продюсерское сопровождение от кинокомпании VITA AKTIVA PRODUCTION (генеральный продюсер Юлия Мишкинене).

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