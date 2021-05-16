Голодную девочку сняли с подоконника в Омске

Шестилетняя девочка встала на подоконник открытого окна из-за запаха вкусной еды, она часто оставалась дома одна, сообщила прокуратура Омской области.

В ведомство поступила информация о том, что на улице Серова в Омске ребенок стоял в проеме открытого окна квартиры на третьем этаже.

«По предварительной информации, шестилетняя девочка находилась дома одна длительное время, хотела кушать, а из окна пахло вкусной едой, в связи с чем она встала во весь рост в открытое окно», – говорится в сообщении.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и МЧС, которые спустили девочку на землю. Со слов соседей, мать девочки часто оставляла ее одну дома надолго, из-за чего они ее часто подкармливали.

Сейчас решается вопрос об определении ребенка в социально-реабилитационный центр, а также правоохранители пытаются выяснить, где мать девочки.