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Голодную девочку сняли с подоконника в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шестилетняя девочка встала на подоконник открытого окна из-за запаха вкусной еды, она часто оставалась дома одна, сообщила прокуратура Омской области.

В ведомство поступила информация о том, что на улице Серова в Омске ребенок стоял в проеме открытого окна квартиры на третьем этаже.

«По предварительной информации, шестилетняя девочка находилась дома одна длительное время, хотела кушать, а из окна пахло вкусной едой, в связи с чем она встала во весь рост в открытое окно», – говорится в сообщении.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и МЧС, которые спустили девочку на землю. Со слов соседей, мать девочки часто оставляла ее одну дома надолго, из-за чего они ее часто подкармливали.

Сейчас решается вопрос об определении ребенка в социально-реабилитационный центр, а также правоохранители пытаются выяснить, где мать девочки.

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