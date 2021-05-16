Школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok

Две школьницы в Нытвенском районе Пермского края сожгли ферму, когда снимали ролик для TikTok, сообщает в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Девушки нашли почти 200 тонн соломы и принялись поджигать и тушить кучи сухой травы, снимая процесс на видео. В какой-то момент вспыхнуло сильное пламя, справиться с которым школьницы уже не смогли, говорится в сообщении.

В полиции со школьницами провели разъяснительные беседы, на их родителей составили административные протоколы о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В полиции сообщили, что владелец фермы имеет право через суд взыскать причиненный ущерб.