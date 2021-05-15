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Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Букмекеры обновили топ музыкантов с наиболее высокими шансами на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021. Российская певица Манижа в этот список не попала.

Согласно данным на сайте Eurovisionworld, главным фаворитом конкурса является певица из Франции Барбара Пьевик, более известная под сценическим псевдонимом Барбара Прави, с песней Voila.

Шансы француженки на победу оцениваются в 20%. На втором и третьем месте — конкурсанты из Италии (17%) и Мальты (14%). В десятке лидеров также участники из Швейцарии, Исландии, Болгарии, Кипра, Украины, Литвы и Греции.

Международный песенный конкурс Евровидение стартует 18 мая в Роттердаме, финал мероприятия состоится 22 мая. От России на конкурсе выступит певица Манижа с песней Russian Woman.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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Культгид #Музыка
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