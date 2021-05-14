Сибирский молодежный кинофорум пройдет в Хакасии

Сибирский молодежный кинофорум с 14 по 17 мая пройдет в Хакасии, молодые режиссеры смогут показать презентацию фильма и получить деньги на реализацию идеи, сообщает правительство Хакасии.

Сибирский молодежный кинофорум проводится для поддержки молодых кинематографистов. Кинофорум в Хакасии – конкурс будущих проектов. Каждый соискатель сможет представить короткий презентационный короткометражный фильм-сюжет, раскрывающий суть своего будущего фильма.

Победители получат денежные призы от Фонда президентских грантов и Правительства Хакасии (за счет спонсорской помощи), которые можно будет истратить на съемку фильма, и выйдут в финал Всероссийского конкурса.

На фестиваль приедут генпродюсер студии «Военфильм» Игорь Угольников, главный редактор кинокомпания СТВ (Санкт-Петербург) Александр Архипов, креативный продюсер продюсерского центра «Яндекс. Студия» Владислав Рубин, оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.