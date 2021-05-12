Парк «Патриот» с военной техникой появится в Новосибирске

Парк «Патриот» с образцами военной техники появится на площадке музея ретро-техники «Галерея времени», сообщила журналистам в среду министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Музей «Галерея времени» включает в себя коллекцию раритетных машин и мотоциклов, предметы быта, демонстрирующие различные периоды истории нашей страны. Он находится на 1-е Мочищенское шоссе, 1/6.

«Это предполагаемая площадка парка "Патриот". Министерство обороны передает технику», — сказала Ярославцева.

Она добавила, что пока не знает, когда откроется парк «Патриот» в этом месте, так как идут переговоры с Министерством обороны. «Галерея времени» — частный музей, но правительство региона решает в каком формате будет с ним взаимодействовать, возможно, это будет частно-государственное партнерство.