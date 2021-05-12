НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Парк «Патриот» с военной техникой появится в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
337 1
Фото: © Sibnet.ru

Парк «Патриот» с образцами военной техники появится на площадке музея ретро-техники «Галерея времени», сообщила журналистам в среду министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Музей «Галерея времени» включает в себя коллекцию раритетных машин и мотоциклов, предметы быта, демонстрирующие различные периоды истории нашей страны. Он находится на 1-е Мочищенское шоссе, 1/6.

«Это предполагаемая площадка парка "Патриот". Министерство обороны передает технику», — сказала Ярославцева.

Она добавила, что пока не знает, когда откроется парк «Патриот» в этом месте, так как идут переговоры с Министерством обороны. «Галерея времени» — частный музей, но правительство региона решает в каком формате будет с ним взаимодействовать, возможно, это будет частно-государственное партнерство.

Еще по теме
Конкурс костюмов из мусора пройдет в Новосибирске
Объявлена полная программа Ночи музеев 2021 в Новосибирске
Сарай командира полка начала 20 века покажут новосибирцам
Новосибирский художник вошел в десятку самых дорогих в России
смотреть все
Новосибирск #Искусство #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Банду подростков в Новосибирске поймали за 22 преступления
Катализатор для защиты воздуха от вредных выбросов создали в Томске
«Сезон гейзеров» открыли в Барнауле
Конкурс костюмов из мусора пройдет в Новосибирске
Самое популярное
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Названы профессии с неоправданно высокими зарплатами
Обсуждение (1)
Картина дня
Оливер Стоун заявил, что Запад объявил войну России
Байден выразил уверенность во встрече с Путиным
Минпромторг оценил дефицит электроники для авто
Космического «робота-Леонова» создали в России
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
33
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
33
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru