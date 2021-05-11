Полиция пресекла попытку побега студентки к любимому из Бурятии

Несовершеннолетняя учащаяся колледжа в Бирске сбежала из общежития, ничего не сообщив родителям. Полицейские сняли ее с поезда, на котором она поехала в Бурятию, чтобы жить там вместе со своим возлюбленным, сообщила пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Во время майских праздников в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России обратилась жительница Бирского района Республики Башкортостан. Она сообщила, что ее 16-летняя дочь пропала. Девушка собрала вещи и уехала из общежития колледжа, на звонки родных отвечать перестала.

Мать несовершеннолетней предположила, что девочка могла уехать со своим новым знакомым в Бурятию. Сотрудники транспортной полиции начали розыск. Они выяснили, девушка купила билеты на пассажирский поезд «Самара – Владивосток» и едет в нем из Уфы в город Гусиноозерск в Бурятии. Вместе со своим знакомым, 2001 года рождения.

Юную путешественницу, ушедшую из дома, встретили сотрудники транспортной полиции во время стоянки поезда на станции Челябинск. Вместе с ней был ее новый 20-летний знакомый.

Девушка объяснила, что познакомилась с ним в соцсети, долго переписывалась. Спустя год молодые люди решили встретиться и начать совместную жизнь. Юноша приехал в Бирск, чтобы забрать девушку к себе в Гусиноозерск.

До приезда законных представителей неудавшуюся невесту поместили в социальный приют, ее забрала приехавшая мать.