НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Полиция пресекла попытку побега студентки к любимому из Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
485 0
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Несовершеннолетняя учащаяся колледжа в Бирске сбежала из общежития, ничего не сообщив родителям. Полицейские сняли ее с поезда, на котором она поехала в Бурятию, чтобы жить там вместе со своим возлюбленным, сообщила пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Во время майских праздников в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России обратилась жительница Бирского района Республики Башкортостан. Она сообщила, что ее 16-летняя дочь пропала. Девушка собрала вещи и уехала из общежития колледжа, на звонки родных отвечать перестала.

Мать несовершеннолетней предположила, что девочка могла уехать со своим новым знакомым в Бурятию. Сотрудники транспортной полиции начали розыск. Они выяснили, девушка купила билеты на пассажирский поезд «Самара – Владивосток» и едет в нем из Уфы в город Гусиноозерск в Бурятии. Вместе со своим знакомым, 2001 года рождения.

Юную путешественницу, ушедшую из дома, встретили сотрудники транспортной полиции во время стоянки поезда на станции Челябинск. Вместе с ней был ее новый 20-летний знакомый. 

Девушка объяснила, что познакомилась с ним в соцсети, долго переписывалась. Спустя год молодые люди решили встретиться и начать совместную жизнь. Юноша приехал в Бирск, чтобы забрать девушку к себе в Гусиноозерск.

До приезда законных представителей неудавшуюся невесту поместили в социальный приют, ее забрала приехавшая мать.

Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция пресекла попытку побега студентки к любимому из Бурятии
Вакцину от COVID привезут на берег Байкала
Порядка 30 свидетелей допросят по делу бизнесмена Быкова
Фотограф снял красивые кадры ледяного Енисея на Таймыре
Самое популярное
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Вышла игра Resident Evil Village
Пираты взломали улучшенную версию Metro Exodus
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
49
Центр Сталина построят в России
31
Путин ужесточит правила оборота оружия после стрельбы в Казани
29
Подросток устроил стрельбу в казанской школе, есть жертвы
28
Путин заявил о нехватке рабочих рук в стране
Sibnet.Ru