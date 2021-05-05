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Победительница Евровидения Нетта вступилась за Манижу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0

Израильская певица Нетта, победившая на Евровидении-2018, записала видеообращение для Манижи, где пожелала ей победы.

«Манижа! У тебя крутая песня. Нам нравится, и ты победишь. Черт возьми — да! И мы поддерживаем тебя», — говорит Нетта в своем обращении, которое Манижа опубликовала в своем Instagram.

Ранее российские артисты высказались против Манижи. Например, Сергей Лазарев уверен, что Первый канал сделал ошибку, допустив певицу к конкурсу. Он считает, что сама по себе Манижа неузнаваема в Европе, а ее песня слаба для конкурса. Также Леонид Агутин считает «Русскую женщину»(песню, с которой Манижа выступит на Евровидении) плохой.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме. Манижа от России выступит в первом полуфинале, который пройдет 18 мая. Финал песенного конкурса состоится 22 мая. Прямую трансляцию с мероприятия будет вести Первый канала, она начнется в 22.00 (по мск).

Тема: Евровидение в Роттердаме
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