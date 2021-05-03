Агутин назвал песню Манижи для Евровидения плохой

Музыкант Леонид Агутин раскритиковал песню «Russian Woman», с которой певица Манижа представит Россию на Евровидении.

«Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо», — сказал Агутин в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Агутин отметил, что лично «не имеет ничего против» Манижи и считает ее харизматичной и интересной артисткой.

Также музыканта возмутило то, что песню проверяет Следственный комитет. «Это стыдно. Надо не певицу Манижу проверять — надо систему проверять, как она туда попала. Артист играет как может», — заявил Агутин, добавив, что вся ответственность лежит на Первом канале.

Манижа представит Россию на Евровидении-2021, которое пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.