Суперлуние 27 апреля: чего ждать знакам Зодиака

Весеннее суперлуние, когда Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние и будет казаться устрашающе кровавой и огромной, наступит во вторник, 27 апреля. Астрологи считают это время непростым и важным для всех знаков Зодиака.

Апрельское суперлуние называют розовым не только из-за красноватого цвета спутника, но и из-за совпадения с весенним цветением. По московскому времени оно наступит во вторник, 27 апреля 2021 года в 6.32 (10.32 по новосибирскому времени).

Астрологи считают, что суперлуна оказывает особо сильное влияние на психоэмоциональное состояние людей, причем не только в день небесного явления, но и еще три-четыре дня после. Это время принятия весны, когда усиливаются все чувства и переживания, а глубокие раздумья сопровождается неожиданными переменами.

Астролог Лиза Стардаст рассказала Vogue, что обещает розовое суперлуние знакам Зодиака.

Овнам в день суперлуния стоит быть осторожнее с финансами. Избегайте необдуманных вложений, постарайтесь не давать никому в долг. В решении любых денежных вопросов руководствуйтесь, прежде всего, своими интересами.

Тельцам суперлуние обещает укрепление эмоциональных связей. Вы почувствуете долгожданную гармонию в личных отношениях, возможно, решитесь на смелый шаг, переход на новый уровень вашего союза.

Близнецов суперлуна вдохновит на перемены. Нужно разнообразить свою жизнь, пусть даже в быту, в мелочах. Для новых проектов в профессиональной сфере также наступает очень удачное время.

Ракам этот день принесет прилив вдохновения. Наиболее удачно дела сложатся у представителей творческих профессий. Возможно, у вас появится новое необычное хобби.

Львам предстоит многое обдумать. Вероятнее всего, фокус вашего внимания сейчас направлен на личные взаимоотношения. Самое время прощать и просить прощения, исправлять ошибки, налаживать связи.

Девам суперлуние придаст уверенности в себе. Ставьте на первую позицию в своей жизни личные интересы, пусть ничто не сможет помешать вам добиваться своих целей.

Весов Луна подтолкнет к откровенному выражению чувств. Не стоит ничего бояться, будьте собой, не стесняйтесь своих эмоций. Все идет так, как должно. Именно искренность позволит вам укрепить личные отношения.

Скорпионам пора отпустить прошлое. Суперлуние позволит вам оставить позади то, что мешало, и начать что-то новое. Наступает очень удачное время для развития в приоритетной для вас сфере.

Стрельцов Луна призывает беречь себя. Пришла пора немного снизить активность, заглянуть внутрь себя, сместить фокус внимания с окружающих на свою личность и свои потребности.

Козерогов суперлуние склоняет к тому, чтобы рассмотреть свой потенциал в делах, особенно новых. Стоит перестать сравнивать себя с другими и увидеть то, в чем вы объективно лучшие.

Водолеев Луна подтолкнет к инициативе в деловой сфере. Сейчас удачное время для перемен в карьере, исправления ошибок прошлого и начала новых проектов. Верьте в себя, все получится.

Рыб розовая Луна успокоит. Этот знак склонен к переживаниям, настала пора отпустить их и немного расслабиться. Займитесь тем, что вам действительно по душе, порадуйте себя.