Неходячего инвалида в Новосибирске не пустили в транспорт

Водители автобусов на площади Калинина в Новосибирске не пустили мужчину, который не мог ходить и полз в транспорт. Произошедшее попало на видео, прокуратура Новосибирской области организовала проверку.

Видео инцидента появилось в соцсетях в выходные. В кадре видно, как мужчина-инвалид ползет к маршрутке и автобусу, но водители не впускают его.

По факту произошедшего организовала проверку региональная прокуратура. Некоторые пользователи Сети вступились за водителей. «Мне нафиг не надо, чтобы со мной сидел человек, который полз по грязной земле», – написали в комментариях.