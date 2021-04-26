Сибирские химики получили меланин из гречки

Ученые Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН разработали технологию дешевого и эффективного получения меланина из гречишной лузги. Он защищает кожу от ультрафиолета, помогает бороться с язвами и снижает накопление радиоактивных элементов в организме.

«Преимущество новой технологии сибирских ученых в том, что меланин получают из фактически бесплатного сырья — гречишная лузга является природным материалом, который получается после переработки сырья гречихи на крупяных заводах», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы НГТУ, являющегося партнером института по гранту.

Сейчас добывают из дорогостоящего сырья — белка кератина. Для человека это полезное биологически активное вещество, защищающее кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Меланин помогает бороться с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также отвечает за цвет волос. Один из признаков недостатка меланина — седина.

Гречишную лузгу сейчас используют в качестве наполнителей для подушек и матрасов, но большая ее часть просто утилизируется. Химики предлагают извлекать меланин из гречишной лузги с помощью специальных мельниц.