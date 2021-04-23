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Санврач указал на опасность заражения COVID между прививками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прививаются от коронавируса в России в два этапа с перерывом в две-три недели. Но в промежутке между первой и второй вакциной существует возможность заразиться, сообщил главный санитарный врач Бурятии, руководитель управления Роспортебнадзора Сергей Ханхареев.

Российские разработчики вакцин от коронавируса объяснили, что для выработки иммунитета пациент должен сделать две прививки с разницей в несколько недель. Но многие, сделавшие первую вакцину, забывают о том, что нельзя пренебрегать мерами предосторожности.

«Такое возможно, такие случаи у нас, к сожалению, есть. Потому что реальную защиту вакцина начинает давать в среднем через месяц-полтора после первой прививки», — объяснил он.

Людям, поставившим первую прививку не нужно расслабляться, необходимо и дальше беречь себя от инфицирования. Важно продолжать соблюдать меры профилактики: носить маски, сохранять социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком.

В России создано три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Пока для массовой вакцинации используют первые две. Все три вышли в гражданский оборот, используются для вакцинации в России, а «Спутник V» и в ряде других стран мира.

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Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
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