Игровой телевизор: зачем геймеру приставка Wink+

Wink+ от Ростелекома превращает телевизор в по-настоящему универсальное устройство для развлечений. Приставка дает доступ к сотням телеканалов, тысячам фильмов, сериалов, аудиокниг и даже караоке. А еще благодаря ей можно без компьютера и консоли сражаться в игры на максимальных настройках.

От множества подобных устройств Wink+ отличает доступ к сервису облачных игр. Этот сервис превращает компактную ТВ-приставку в полноценную альтернативу мощному игровому компьютеру или дорогой консоли.

Игра на максималке

Дело в том, что сама игра идет в «облаке» — на удаленных сверхмощных серверах в дата-центре. Пользователь с помощью геймпада через приставку отдает команды, а телевизор просто транслирует картинку. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX создает такую же реалистичную картинку, как в кино.

Фото: © Sibnet.ru

«Мы продолжаем расширять экосистему сервисов для геймеров, которые теперь могут сражаться в любимые игры на экранах своих телевизоров. Появление облачных игр на новых устройствах — это важный тренд развития индустрии», — сказал директор игрового направления Ростелекома Алексей Степуро.

Wink+ — это ТВ-приставка Ростелекома с поддержкой 4K и расширенными возможностями на базе операционной системы Android. Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра.

Сервис включает сотни современных игр с великолепной графикой, в том числе множество бесплатных. Игровой список постоянно расширяется. Приставка поддерживает большинство современных контроллеров и клавиатур. В приложении Wink доступен виртуальный геймпад.

Другие достоинства

Приставка Wink+ работает в сетях любого интернет провайдера: быть абонентом Ростелекома не обязательно. К телевизору приставка подключается любым способом: по Wi-Fi или по кабелю. Обладатель Wink+ получает:

Видеосервис Wink с более 300 ТВ-каналами и тысячами фильмов

Великолепное качество с разрешением HD и Ultra HD 4K

Персональные рекомендации на основе истории просмотров

Управление просмотром — архив телевизионных передач, возможность перемотать и поставить на паузу

Образовательный сервис «Лицей» с богатым обучающим контентом и возможностью подготовки к экзаменам

Доступ к аудиокнигам от «Литрес»

Караоке

Управление умным домом

Как приобрести

Приставку Wink+ можно заказать на сайте Ростелекома или приобрести в офисе компании. Но прежде нужно удостовериться, что скорость домашнего интернета не менее 25 мегабит в секунду. Только такая скорость обеспечит нормальное качество работы сервисов.

Купить устройство можно сразу или в рассрочку. В первом случае оно обойдется в 4 990 рублей. Во втором — нужно будет выплачивать по 250 рублей ежемесячно в течение двух лет. Купленную приставку компания доставит бесплатно.

Сейчас приставку Wink+ можно получить бесплатно, она разыгрывается в игре «Три фронта», открытой к празднику Победы на портале Sibnet.ru. Приз достанется автору стиха, набравшему наибольшее число зрительских симпатий и голосов жюри.

При приобретении Wink+ бесплатно предоставляется базовая подписка на «Облачные игры GFN.RU». В качестве подарка также идет 30-дневная подписка на 280 каналов и 7 тысяч фильмов и сериалов в подписке «Максимум» и подписка «Amediateka Home of HBO».

«Wink выходит за рамки видеосервиса и становится центром развлечений для всей семьи. Wink+ сегодня — это цифровой проводник в мир интерактивного телевидения, путеводитель по отличной коллекции кино и сериалов в облачной видеотеке, а теперь еще и виртуальный игровой компьютер, на котором доступны самые популярные онлайн-игры», — отметил руководитель направления продуктового офиса «Видео» Ростелекома Максим Элькин.