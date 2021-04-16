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Роспотребнадзор Бурятии объявил о целевом наборе в вуз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор по Бурятии проводит прием заявлений на целевое обучение. Учиться студенты будут на медико-профилактическом факультете Иркутского медицинского госуниверситета.

Студенты, сдавшие необходимый минимум, будут учиться на бюджетной основе и получать стипендию. Выпускникам гарантируют прохождение практики, а также трудоустройство после окончания вуза.

Срок приема заявлений — до 20 июля. Минимальное количество баллов, необходимое для поступления: русский язык – 40 баллов, химия – 39 баллов, биология — 39 баллов. Срок приема заявлений — до 20 июля.

Целевой набор — это программа в вузах и средних учебных заведениях, когда студент учится за счет работодателя, а про окончании вуза идет работать в компанию или ведомство, оплатившую обучение.

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