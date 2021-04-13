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Новосибирская студентка вышла в финал национального конкурса красоты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Студентка второго курса НГТУ Алина Чиркова вышла в финал национального конкурса красоты «Краса студенчества России», сообщила пресс-служба вуза. Участницам предстоит не только дефиле, но и написание диктанта и литературного теста.

«В конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток. В очном финале участниц конкурса ждут новые испытания: самопрезентация, орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление», – рассказал руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Российского Союза молодежи Роман Архипов.

Новосибирская студентка посоревнуется с 65 конкурентками из 42 регионов России. Финал конкурса состоится с 11 по 16 апреля в Архангельске. Оценивать участниц будут звезды ТВ, модели, режиссеры и спортсмены.

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Новосибирск #Светская хроника #Образование
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