Россияне назвали размер желаемого пособия по безработице

Пособие по безработице в России должно составлять 26 тысяч рублей, считают участники опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 5 тысяч человек из разных регионов.

Согласно результатам опроса, 91% жителей России уверены, что государство должно выплачивать пособия по безработице. 39% опрошенных считают, что государство обязано платить деньги до тех пор, пока гражданин не найдет подходящую работу.

В среднем по России респонденты хотели бы получать в качестве пособия 26,6 тысячи рублей. При этом 34% опрошенных уверены, что размер пособия должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы.