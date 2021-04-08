Власти Новосибирска запланировали провести парад Победы

Парад Победы состоится в Новосибирске 9 мая, вопрос о том, будут ли пускать на него зрителей, пока открыт, сообщил журналистам в четверг мэр города Анатолий Локоть.

«Однозначно принято решение о проведении парада в Новосибирске. Соответствующие документы мной подписаны», – сказал Локоть.

По его словам, военные уже начали готовиться к мероприятию, пока они репетируют не в центре города, где пройдет парад.

«В каком режиме будет проводиться парад, я имею в виду, режим доступа зрителей … Будет решено тогда, когда будет принято окончательное решение по режиму повышенной готовности в Новосибирске», – уточнил мэр.

В прошлом году парад Победы в Новосибирске перенесли на лето из-за пандемии коронавируса, мероприятие прошло без зрителей.