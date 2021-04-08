Власти Новосибирска запланировали провести парад Победы

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Парад Победы состоится в Новосибирске 9 мая, вопрос о том, будут ли пускать на него зрителей, пока открыт, сообщил журналистам в четверг мэр города Анатолий Локоть.
«Однозначно принято решение о проведении парада в Новосибирске. Соответствующие документы мной подписаны», – сказал Локоть.
По его словам, военные уже начали готовиться к мероприятию, пока они репетируют не в центре города, где пройдет парад.
«В каком режиме будет проводиться парад, я имею в виду, режим доступа зрителей … Будет решено тогда, когда будет принято окончательное решение по режиму повышенной готовности в Новосибирске», – уточнил мэр.
В прошлом году парад Победы в Новосибирске перенесли на лето из-за пандемии коронавируса, мероприятие прошло без зрителей.
number10Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
UynachalnicaИ это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))