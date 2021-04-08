НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Спасатели в Бурятии предупредили жителей о сильном ветре

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © пресс-служба МЧС по Бурятии

Сотрудники МЧС в Бурятии предупредили, что в пятницу и субботу в республике ожидается усиление ветра, а температура воздуха резко понизится.

По данным регионального гидрометцентра, в пятницу и субботу по республике ожидается ухудшение погоды. В большинстве районов Бурятии пройдет мокрый снег и снег, порывы ветра будут достигать 20-и метров в секунду, резко понизится температура.

Столбик термометра ночью в пятницу опустится до 7 градусов ниже нуля, а в субботу — уже до 12 градусов мороза. Днем от 3 до 8 градусов тепла, а местами до 1–6 градусов мороза.

Спасатели попросили воздержаться от дальних поездок. Во время движения необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам требуется особая внимательность на дорогах во время обильных осадков.

Еще по теме
Сибирские регионы вошли в топ самых загрязненных
Ученые выяснят причины появления гигантских растений в лесах Сибири
Степные пожары подобрались к Абакану
Иркутские синоптики предупредили о второй волне паводков
смотреть все
Бурятия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Аэлита и Спартак родились в Забайкалье
Власти Новосибирска запланировали провести парад Победы
Главы Тувы вместе вернулись в республику
Локоть поставил две прививки от COVID
Самое популярное
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

Uynachalnica

И это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!
Sibnet.Ru