Спасатели в Бурятии предупредили жителей о сильном ветре

Сотрудники МЧС в Бурятии предупредили, что в пятницу и субботу в республике ожидается усиление ветра, а температура воздуха резко понизится.

По данным регионального гидрометцентра, в пятницу и субботу по республике ожидается ухудшение погоды. В большинстве районов Бурятии пройдет мокрый снег и снег, порывы ветра будут достигать 20-и метров в секунду, резко понизится температура.

Столбик термометра ночью в пятницу опустится до 7 градусов ниже нуля, а в субботу — уже до 12 градусов мороза. Днем от 3 до 8 градусов тепла, а местами до 1–6 градусов мороза.

Спасатели попросили воздержаться от дальних поездок. Во время движения необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам требуется особая внимательность на дорогах во время обильных осадков.